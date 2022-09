Bella Italia a San Siro: un gol di Raspadori stende l’Inghilterra

Una buona Italia ritrova il sorriso a San Siro. Battuta 1-0 l’Inghilterra vice campione d’Europa: decisiva una rete di Raspadori a metà ripresa. Gli azzurri si giocheranno il primo posto nel girone 3 della Lega A di Nations League nello scontro diretto sul campo dell’Ungheria.

Dopo un primo tempo equilibrato e con poche emozioni, il match si accende nella ripresa. La rete che decide la gara arriva al 68′: Bonucci trova Raspadori con un lancio in profondità, l’attaccante del Napoli aggancia, salta un avversario e pesca l’angolino con un bel tiro a giro. Il risultato non cambia: 1-0 per gli azzurri a San Siro.