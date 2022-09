Belen “silenzia” Spinalbanese, ma lui parla lo stesso al GF Vip

Belen Rodriguez ha fatto festa, ma molto sobriamente, per il suo 38esimo compleanno. Accanto a lei le persone più care: Stefano De Martino, che via social le ha rivolto parole dolcissime, i figli Santiago e Luna Marì, la mamma Veronica Cozzani, la sorella Cecilia con il compagno Ignazio Moser, il fratello Jeremias con la fidanzata Deborah Togni.

Una cenetta tranquilla a base di sushi e torta al cioccolato dopo una giornata di lavoro, documentata via social. Scene di vita normali, le stesse che avrebbe potuto vivere con Antonino Spinalbese se dopo la nascita della sua seconda figlia tutto non fosse precipitato. E adesso lui al Grande Fratello Vip 7 ha soddisfatto la curiosità di tutti, raccontando agli altri coinquilini come era nato tutto e come è andata a finire male.

«Lavoravo nel mondo dell’hair stylist e mi ha portato a un incontro fatale. Abbiamo avuto una storia di circa due anni e mezzo. Perché ci siamo lasciati? Sicuramente io non c’entravo nulla con la sua vita e ovviamente neanche lei nella mia. Abbiamo cercato di andare oltre e pensare solamente a nostra figlia Luna Marì, ma non ha funzionato». Eppure all’inizio era stato un diluvio di sentimenti che lui non nega: «Era piena estate quando ho incontrato Belen. Entrambi ci siamo lasciati trasportare dalle sensazioni e dalle emozioni. Alla fine il cuore non si può frenare. Nonostante sia finita non vedo tutto come un errore. Non credo di aver sbagliato. Mi sono lasciato andare e lo stesso ha fatto lei».

E poi ha confessato che la colpa forse è dell’ambiente: «Quando eravamo da soli stavamo benissimo. Non ci mancava nulla ed eravamo felici. Le persone che sono accanto a me erano preoccupate per questo mio cambiamento di vita, avevano paura che fossi troppo esposto. Questo mondo ti può creare dei guai». Nessuna parola in più sulla Rodriguez e sulla sua famiglia, forse anche per la diffida (presunta) che gli sarebbe arrivata prima di entrare nella Casa perché non affrontasse certi argomenti.

Lui da Luna Marì non si è mai separato, se dovesse rimanere fino a marzo nel reality sarebbe durissima. Dobbiamo aspettarci che prima o poi Belen si colleghi, anche solo da casa, per un saluto?