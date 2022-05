Belen, rispunta la fede al dito: per lei un amore a gonfie vele

Ci sono gesti che parlano molto più di una intervista e in questo Belen Rodriguez è medaglia olimpica. Sa sempre cosa fare e quando farlo per attirare l’attenzione. E così negli ultimi giorni è tornata a indossare la fede, segno definitivo della sua ripartenza con Stefano De Martino.

Poi però ci sono anche altri gesti perché nel lungo weekend del 1° maggio la showgirl argentina è volata a Napoli per stare insieme all’ex marito che è tornato a non essere ex. Lasciati ai nonni e agli zii Santiago e Luna Marì, si è goduta un po’ di tranquillità con Stefano. Una gita sulla barca del ballerino e conduttore, che porta il nome del figlio, per ammirare ancora una volta le bellezze del Golfo di Napoli, tra Capri (isola dell’amore per eccellenza) e Castellammare di Stabia. Ma anche il pranzo in un noto ristorante del capoluogo, con selfies finali insieme allo chef. Quegli scatti di coppia che invece loro due ancora non regalano, custodendo gelosamente un segreto di Pulcinella che non è più una sorpresa per nessuno.

Arrivano prove di continuo sulla reunion, dopo il weekend romantico sul lago d’Iseo in un resort e le vacanze pasquali all’isola di Albarella che per lei è diventata un buen ritiro dopo averla scoperta in seguito al parto di Luna Marì. E ha rimesso la fede, quasi una risposta alle ultime frasi di Antonino Spinalbese.

L’ex hair stylist qualche giorno fa su Rtl 102.5 era stato esplicito: «Porto la fede. C’è inciso il nome di mia figlia, è un regalo che mi hanno fatto e ho apprezzato molto. Io ho una sposa, che è mia figlia, tutte le altre saranno amanti. Io la vorrei col sorriso sempre, da mattina a sera, non mi importa cosa la possa far sorridere, basta che sia felice».

Due figli al mondo, un terzo in arrivo per Belen? «Non ora, almeno tra due anni. Ma un terzo figlio mi piacerebbe averlo, forse perché noi siamo tre fratelli», ha confessato di recente a “Verissimo”. Intanto c’è da ricostruire la storia con De Martino che dopo tutto il pregresso sembra avere basi solide per ripartire.