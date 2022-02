Belen: «Non c’è nessuna storia. Ma se vi va, parlatene pure…»

Mano nella mano durante un romantico weekend in un resort con Spa sulle colline della Franciacorta, nel Bresciano. Belen Rodriguez e Stefano De Martino fanno di tutto perché si parli di loro anche se dicono che loro non stanno insieme.

Lo ribadisce forte l’argentina, intervistata da Chi che intanto pubblica le foto della gita fuori porta: «Io vivo a casa con i miei figli, se poi c’è fuori una persona con la quale trascorro momenti di gioia è una cosa in più. Chi entra a casa mia lo fa solo perché non c’è nulla da nascondere. Dopo quello che ho vissuto, ho due figli da due uomini diversi e vanno tutelati. Ho provato per la seconda volta a formare una famiglia, adesso sono una mamma che vive con i suoi figli».

Stefano ancora di recente ha smentito il ritorno di fiamma, spiegando che si vedono insieme al figlio Santiago, come è sempre stato dalla loro separazione. Casualmente però questa volta Santiago non c’era, ma Belen non raccoglie: «Con Stefano ci vediamo, non è una novità. No, la nostra storia non ha detto tutto perché la mia vita non ha detto tutto, è come un film: avrà detto tutto quando non ci sarò più».

Belen in questo momento si concentra su di lei, il lavoro e i due figli. Con Antonino Spinalbese, è finita poco prima di Natale. A ripensarci adesso, sente di aver sbagliato qualcosa? «Ho sbagliato a fare le cose subito, ho peccato di entusiasmo. Non voglio sembrare egoista ma oggi penso prima a me e ai miei figli. Se non sono contenta io per prima, è difficile che riesca a trasmetterlo a loro». E fa una promessa che sembra un punto dal quale ripartire, in attesa che lo confermino i fatti: «Basta soffrire, non voglio più farlo, se una cosa non va, non va. Ho sbagliato tanto perché sono un’entusiasta ed è lì che ho sbagliato, nel fare le cose subito. Ho peccato di entusiasmo, non di leggerezza, alla fine faccio male anche a me». Resta solo da capire dove la porterà ora l’entusiasmo per Stefano.