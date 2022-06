Belen e Stefano si sono baciati! E anche l’ex gli fa tanti auguri…

Tutta l’attenzione che mettono sui social per non mostrarsi mai insieme, casualmente cala quando di mezzo ci sono i paparazzi. Non è la prima volta che Belen Rodriguez e Stefano De Martino, da quando sono tornati insieme, sono fotografati come coppia. Ma su Chi scatta anche il bacio, scambiato durante una gita in un agriturismo della Val Brembana.

Il riavvicinamento è stato a piccoli passi, poi però sono arrivati anche quelli grossi. Lei già da qualche settimana è tornata ad indossare la fede all’anulare. E lui l’ha mostrata senza problemi venerdì scorso, ospite del grande concerto di Gigi D’Alessio a Napoli in diretta su Rai 1. Nessuno aveva già più dubbi, ma è stato un ulteriore segnale. Come lo era stato il fatto di non aver mai firmato i documenti per il divorzio, segno che una porta aperta resta sempre.

Il 12 luglio però Luna Marì compirà un anno e tonerà in scena anche Antonino Spinalbese che, per par condicio, ha rilasciato una lunga intervista al settimanale diretto da Alfonso Signorini. Ha confessato di non aver mai avuto la sensazione che nei pensieri della Rodriguez ci fosse ancora Stefano De Martino: «Assolutamente no. Non lo dico per peccare di autostima, ma perché cancello il passato e mi baso su quello che c’è, sulle fondamenta di un rapporto. E spero che fra loro, a questo punto, duri per sempre. Sarebbe un bene per i bambini, se non ci sono altri cambiamenti è meglio. Non possiamo più sbagliare».

Più amareggiato che pentito, l’ex hair stylist ha ammesso come «la mia unica paura è quella di non veder crescere mia figlia tutti i giorni, essendo io e sua madre separati. Mi sono fatto trasportare, come sempre, dalle emozioni, anche perché credo che sia impossibile frenare il cuore. Non mi pento di aver seguito questa strada, perché mi ha sempre premiato. So che ogni mia scelta mi porterà a qualcosa di bello». Ora con Belen si sentono solo per la bimba: «Ho sempre messo Luna Marì al primo posto e, anche se con lei non è andata, ho cercato di essere maturo e di scendere a compromessi sulle emozioni e sui nervosismi».