Belen e Stefano, che sogno: un terzo figlio per ripartire

Un grande amore chiama anche grandi progetti. Come quelli che coltivano Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Un anno fa di questi tempo la showgirl argentina aveva partorito da poco la sua seconda figlia, Luna Marì, e stava ancora con Antonino Spinalbese. Oggi però la situazione è decisamente diversa, tanto che il desiderio del terzo figlio sta diventando un progetto concreto. A svelare tutto è il settimanale “Chi”, da sempre molto vicino a Belen: «Lei ha detto di volere il terzo figlio – si legge – e Belen ha un futuro da costruire. La showgirl, in aprile, ha confessato a Silvia Toffanin, a Verissimo, di volere allargare la famiglia. In quel periodo la sua storia con De Martino era già ricominciata». E in effetti, negli stessi studi di Canale 5, anche De Martino aveva ammesso di ragionare sulla possibilità di avere ancora un bambino. «Se voglio altri figli adesso? Certo che mi piacerebbe, però adesso so bene che è impegnativo. Diciamo che ora ci penserei di più rispetto al passato. Avere un figlio è una cosa meravigliosa, ma anche molto grande. A dire il vero mi immagino padre di più bambini, però sono cose che vanno pensate benissimo. Di sicuro sono contento che adesso noi padri siamo liberi e non incasellati nel ruolo di quelli che dettano le regole». Intanto stanno passando parte delle loro vacanze a Ponza per ricaricare le batterie in vista dei prossimi impegni. Lei tra poco ricomincerà le registrazioni di trasmissioni tv, lui invece ha terminato da poso quelle di Tim Summer Hits ma da settembre sarà uno dei volti di punta di Raidue con diversi programmi che ci terranno compagnia fino alla prossima primavera. Tutto a posto quindi? Assolutamente sì, anche se la Rodriguez non perde occasione per punzecchiare la nuova compagna di Antonino Spinalbese, Giulia Tordini. Le due donne sui social hanno postato nei giorni scorsi, a pochi minuti di distanza, la stessa foto sulle loro stories Instagram che ritrae il loro pranzo con l’acqua della piscina in sottofondo. E tornano alla mente le frizioni tra Belen e il suo ex: lei teme che, nella sua nuova avventura come concorrente del Grande Fratello Vip 7, Antonino possa rivelare particolari del loro rapporto.