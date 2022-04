Belen-De Martino, Stefano le chiederà di nuovo di sposarlo

Come spesso succede negli ultimi anni, i social sono uno strumento ancora più efficace dei media per avere conferme. E succede anche con Belen Rodriguez. Perché tutti ormai sanno che è tornata con Stefano De Martino ma lei non ne parla e non lo ha fatto nemmeno domenica scorsa, ospite a “Verissimo”. In realtà però hanno ricominciato alla grande e già si parla di secondo matrimonio.

La prima conferma è arrivata su Twitter, con la showgirl che ha sfoderato una delle sue armi migliori, l’ironia: «Belén io un po’ ti capisco. Perché ormai è chiaro che Stefano De Martino è come il vino buono che invecchiando migliora. Me lo faresti assaggiare?», le ha chiesto una ragazza. E lei ha replicato così: «Vuoi assaggiare Stefano? Allora, ce la potresti fare perché fra poco ci rilasceremo e lui andrà con altre donne, quindi potresti essere una scelta».

Ma è il settimanale “Nuovo” a sganciare la bomba, sotto forma di rivelazione da parte di un’amica della coppia: «Stefano ha intenzione di chiedere a Belen di sposarlo un’altra volta, così da sancire simbolicamente il nuovo inizio».

Lei di recente intervistata dal settimanale “Chi”, che aveva pubblicato le foto di un’altra gita nella Franciacorta, non si era sbilanciata: «Io vivo a casa con i miei figli, se poi c’è fuori una persona con la quale trascorro momenti di gioia è una cosa in più. Chi entra a casa mia lo fa solo perché non c’è nulla da nascondere. Dopo quello che ho vissuto, ho due figli da due uomini diversi e vanno tutelati. Ho provato per la seconda volta a formare una famiglia, adesso sono una mamma che vive con i suoi figli».

Ma non poteva negare l’evidenza: «Con Stefano ci vediamo, non è una novità. No, la nostra storia non ha detto tutto perché la mia vita non ha detto tutto, è come un film: avrà detto tutto quando non ci sarò più». Adesso c’è un nuovo capitolo da scrivere insieme, per la gioia dei fan che hanno sempre fatto il tifo per la loro riconciliazione anche quando non sembrava possibile.