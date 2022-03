Belen a letto è già un’immagine capace di sollecitare la fantasie dei suoi fan. Ma se va a dormire con Stefano De Martino, allora la storia si fa ancora più interessante. Un’immagine che la showgirl ha pubblicato nelle sue Instagram Stories: nonostante l’immagine sia molto scura, non sembrano esserci dubbi su chi le faccia compagnia e diventa la pistola fumante per parlare dell’ennesima riconciliazione fatta. Un’immagine che arriva dopo quella della fede nuziale tornata al suo dito e dopo le foto pubblicate questa settimana da “Chi”.

Belen insieme a Cecilia e al fratello Jeremias (prossimo concorrente all’Isola dei Famosi insieme al padre) sulla nevi di Courmayeur per uno shooting fotografico. Poi però è arrivato anche De Martino per l’ennesimo weekend di coppia che mette la parola fine sulla storia con Antonino Spinalbese ormai in ghiaccio da mesi. Tutti lo sanno, ma nessuno ancora ne deve parlare.

Lei di recente intervistata da “Chi”, che aveva pubblicato le foto di un’altra gita nella Franciacorta, non si era sbilanciata: «Io vivo a casa con i miei figli, se poi c’è fuori una persona con la quale trascorro momenti di gioia è una cosa in più. Chi entra a casa mia lo fa solo perché non c’è nulla da nascondere. Dopo quello che ho vissuto, ho due figli da due uomini diversi e vanno tutelati. Ho provato per la seconda volta a formare una famiglia, adesso sono una mamma che vive con i suoi figli».

Stefano ancora di recente ha smentito il ritorno di fiamma, spiegando che si vedono insieme al figlio Santiago, come è sempre stato dalla loro separazione. Casualmente però quella volta Santiago non c’era. «Con Stefano ci vediamo, non è una novità. No, la nostra storia non ha detto tutto perché la mia vita non ha detto tutto, è come un film: avrà detto tutto quando non ci sarò più». Adesso c’è un nuovo capitolo da scrivere insieme, per la gioia dei fan che hanno sempre fatto il tifo per la loro riconciliazione anche quando non sembrava possibile.