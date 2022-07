Belen, aria pesante con l’ex: «Se provi a farlo, ti denuncio»

Si annuncia un settembre caldo in casa di Belen Rodriguez. Perché lei tornerà con “Tu sì que vales” e Stefano De Martino diventerà il volto di punta di Rai 2, con addirittura quattro programmi diversi da qui ad inizio 2023. Ma dal 12 settembre, segnatevi questa data, partirà anche il Grande Fratello Vip 7 e tra i concorrenti ci sarà anche Antonino Spinalbanese. Non è ancora ufficiale, lo diventerà presto e intanto la presenza del suo ex (e padre di Luna Marì nata un anno fa) nel reality di Canale 5 sembra già agitare i sonni della showgirl argentina. Secondo l’esperto di gossip Alessandro Rosica, Belen teme che prima o poi nella casa Spinalbanese si lasci andare a qualche rivelazione piccante sulla loro relazione, oppure possa usare la televisione per mettere pressione sul loro rapporto di genitori separati. E allora sarebbe partito l’avvertimento: «Se vai, non azzardarti a parlare di me o di mia figlia, altrimenti ti denuncio». Loro non commentano, non lo faranno mai ma intanto è entrata una nuova donna nella vita dell’ex hair stylist che ha fatto la sua fortuna a Milano. Forse è presto per chiamarla fidanzata ma intanto nelle ultime settimane gli avvistamenti a Milano con Giulia Tordini si sono moltiplicati e così pare che la coppia abbia deciso di uscire allo scoperto. Ci sono immagini di Antonino e Giulia sul sito specializzato “Whopsee”, che li ha sorpresi in giro per il capoluogo dopo che erano tornati dal mare. Ma chi è Giulia? Arriva da una famiglia notissima nel mondo della moda e del lusso e lei stessa è fondatrice nonché direttore creativo di “Leda Madera”, marchio di gioielli creato nel 2019 in onore di sua nonna (Leda Madera Marta Spinucci), dopo aver preso la laurea allo Ied di Milano. In più è la co-fondatrice di “The Attico” insieme a Gilda Ambrosio, un nome legato al passato recente di Stefano De Martino. Lui e Gilda, infatti, sono usciti insieme per un certo periodo dopo che il ballerino e conduttore aveva lasciato la prima volta Belen. Come a dire che il mondo è molto più piccolo di quello che pensiamo e lo sarà ancora di più da settembre. C’è da giurare che Spinalbanese diventerà in fretta il concorrente più discusso al Gf Vip.