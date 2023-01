Beata abbondanza: Allegri può scegliere

Beata abbondanza, verrebbe da dire. Sì, perché finalmente, per una volta – la prima volta – Massimiliano Allegri avrà tutti i componenti della rosa a disposizione. L’undici dei campetti schierati in estate sui giornali durante il calciomercato, la cosiddetta formazione tipo, può finalmente materializzarsi dalla carta al rettangolo di gioco. Con tutta probabilità non la vedremo dal primo minuto ma si materializzerà a partita in corso.

Oggi ne sapremo di più nel momento in cui Allegri parlerà in conferenza stampa, ma dopo la partitella di giovedì scorso contro la Next Gen bianconera, Paul Pogba e Dusan Vlahovic sono seriamente candidati alla convocazione per la sfida in programma domani all’Allianz Stadium (ore 15) contro il Monza dell’ex Raffaele Palladino. Con il -15 punti in classifica che pende sulla testa dei bianconeri, l’obiettivo, in casa Juventus è quello di ottenere più punti possibili in classifica in attesa delle sentenze sugli altri filoni dei processi sportivi, quello della “manovra stipendi” e quello del secondo filone delle “plusvalenze”.

Tornado alle questioni di campo: è la terza volta in quattro mesi che i bianconeri sfidano i ragazzi di Palladino, Allegri, dunque, sa quali sono i punti di forza ma anche i punti deboli dei brianzoli. Solo in quattro calciatori hanno giocato dall’inizio entrambe le partite precedenti: Gatti, Danilo, Miretti e McKennie. Quest’ultimo ha praticamente le valigie in mano – direzione Premier League, direzione Leeds -, almeno un paio degli altri dovrebbe esserci.

Certi dal primo minuto sono Di Maria e Chiesa: quest’ultimo ha raccontato il suo anno difficile nel documentario “Federico Chiesa – Back on Track”, prima produzione originale di Juventus Creator Lab. Un documentario che sarà distribuito a partire dal 3 febbraio per l’Italia, presto anche in tutto il mondo, in esclusiva su Amazon Prime Video.