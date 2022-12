Basta domiciliari in balcone: il Comune gli paga la stanza

«Grazie a TorinoCronaca non vivo più nel vano scala di un residence di Chieri: ora Comune e servizi sociali mi pagano l’affitto di una stanza. Ma solo fino al 15 gennaio, poi temo che sarò daccapo». Marco Coscioni è felice di raccontare la sua “storia a lieto fine” ma guarda già avanti quando si ritroverà di nuovo senza un tetto sopra la testa. Intanto punta a passare un Natale sereno dopo i tanti guai che ha passato, anche e soprattutto per colpa sua: «In questi anni sono entrato e uscito di galera dopo che ho picchiato delle persone che dovevano pagarmi per dei lavori che avevo fatto» ripercorre il chierese, 51 anni e papà di due ragazze. Poi, una volta uscito e finito nel residence di Chieri, è rimasto indietro con i pagamenti e ha lasciato la stanza sottosopra. Così, quando è tornato per scontare gli arresti domiciliari, i gestori non hanno più voluto accoglierlo. Risultato, si è ritrovato a vivere nel vano scala. All’aperto, come se fosse un balcone: «Fino a quando TorinoCronaca ha risposto al mio appello, ha raccontato la mia storia e il Comune si è attivato per trovarmi la sistemazione a Moncalieri fino al 15 gennaio. Poi si vedrà» sottolinea Coscioni. Nel frattempo è partita anche la polemica politica: «Il caso di questa persona fa gridare allo scandalo – attacca Rachele Sacco, consigliera comunale di Progetto per Chieri – Comune e servizi sociali sono rimasti indifferenti di fronte a tanta sofferenza: è inaccettabile». L’assessore alle politiche sociali, Raffaela Virelli, non ci sta: «Sacco parla senza cognizione di causa: abbiamo sempre seguito Coscioni, abbiamo mediato con il residence e abbiamo trovato la nuova sistemazione a Moncalieri, la prima che si è resa disponibile».