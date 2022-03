«Basta con la storia delle corna. Non avete un c… da scrivere?»

Una settimana fa aveva scelto gli studi di Verissimo, con l’amica da una vita Silvia Toffanin, per difendersi e attaccare. Ora Ilary Blasi parla, forse per l’ultima volta, della presunta crisi con Francesco Totti e già che c’è si prende anche qualche rivincita.

L’intervista al Fatto Quotidiano è anche un ritratto diverso del marito: «Mi domando perché questo ragazzo così amato, ogni tanto viene dipinto come fedifrago, fijo de ‘na mignotta, traditore. Mio marito viene tacciato di ingenuità? Sì, si fida di persone sbagliate». Ma la risposta sulle corna, date o ricevute, si presta a moltissime interpretazioni. Perché in un matrimonio non si può mai sapere: «Sono cresciuta con una massima… Di certo c’è solo la morte, per il resto non si può mai sapere. Le corna si dicono o si tacciono? Dipende dal finale che si vuole dare a una storia».

Quello che sa con certezza è la volontà di chiamarsi fuori da questo gioco al massacro: «Mi sto accorgendo ora che ogni cosa che dico diventa notizia. Le strade sono due: o non hanno un ca**o da scrivere, o sono strana io, cado in situazioni particolari e non me ne rendo conto». Però si è resa conto subito che la loro era una coppia nel mirino: «Il mio valore aggiunto è lui, tanto dicono tutti così. Per anni il refrain è stato: se non fosse stata la moglie di Totti, non avrebbe combinato nulla. Nel gossip, a far parlare di me e avere gli occhi puntati addosso: all’epoca non c’erano ancora i social, e il cliché calciatore-ballerina era il più banale. Dopo i Mondiali del 2006 siamo partiti per la Polinesia: eravamo tranquilli, in un’isola semi-privata, in una stanza costruita sull’acqua, con il nulla davanti. E una mattina abbiamo visto una barchetta con un tizio armato di obiettivo. E noi: “Noooo, ma chi è ’sto matto?».

E le rivincite? Una su tutte, quella con Simona Ventura che aveva commentato subito le voci di separazione «Come se fosse la mia migliore amica, come se vivesse in casa con noi. Boh». Quindi, la prossima volta meglio tacere.