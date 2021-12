Bassetti cittadino onorario: i No Pass sul piede di guerra

In due anni è diventato, forse suo malgrado, una star. E oggi, dopo tanti anni di frequentazione da turista, l’infettivologo Matteo Bassetti diventerà anche cittadino onorario di Sauze d’Oulx. La località valsusina ha infatti deciso di conferire l’onorificenza al professore nel corso di una serata al Teatro d’Ou (via Della Torre, inizio alle 21) con tema “Punti di vista sul virus e sulla pandemia”. «Sono lieto e orgoglioso – ha detto Bassetti -. Grazie Sauze d’Oulx. E’ bellissimo ricevere questo riconoscimento prestigioso dal paese dove ho trascorso momenti bellissimi di vacanza e di svago». Una decisione che però non fa contenti tutti: i No Vax infatti hanno già annunciato che saranno presenti e pronti a contestare Bassetti, diventato prima il loro eroe per alcune dichiarazioni apparentemente vicine alle loro posizioni – o per meglio dire, così da loro interpretate – e poi “reo” di essersi invece schierato apertamente a favore del vaccino.

Naturalmente, il teatro è aperto con posti limitati e obbligo di Green Pass rafforzato e mascherina Ffp2. Misure che non piaceranno ai No Green Pass, che già da qualche settimana hanno annunciato la propria presenza a Sauze d’Oulx per contestare Bassetti e la decisione del Comune. «Apprendiamo con notevole stupore, e abbondante senso di disgusto, la notizia della geniale intuizione del sindaco di Sauze d’Oulx di conferire la cittadinanza onoraria a Bassetti, divenuto arcinoto personaggio su Tv e giornali, ultras del green pass, assatanato promotore della vaccinazione per chiunque, sempre e a qualunque costo – sono le dure parole della Rete No Green Pass Valsusa -. Riteniamo quest’uomo un seminatore di odio e divisione tra la popolazione, che, facendo leva sulla paura delle persone, si gode questo momento di visibilità». L’attacco a Bassetti, evidentemente “colpevole” di difendere la scienza, non si ferma. «A questo punto pensiamo sia più sensata la cittadinanza onoraria a Topolino e Paperino che hanno avuto il merito di rasserenare e far sognare tanti di noi in gioventù senza doppi fini». Poi, come detto, l’annuncio della contestazione. «Non mancheremo di essere presenti alla cerimonia per dire cosa pensiamo in merito al comportamento e al ruolo che sta avendo il signor Bassetti in questo momento così delicato».