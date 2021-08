Basket, Devon Scott è un nuovo giocatore della Reale Mutua Basket Torino

Nato a Columbus, Ohio il 7 aprile del 1994, Devon Scott è un’ala/centro di 206 cm.

Dopo aver completato il proprio percorso collegiale tra l’Università di Dayton in Division I NCAA e lo storico Philander Smith College, Devon fa il suo esordio tra i professionisti nella Canadian Basketball League con il Wellington Basketball Clubnella stagione 16/17.

Dopo una breve apparizione in Nuova Zelanda con i Super City Rangers, approda in Sud America – per la precisione in Argentina – dove con il Club Deportivo Hispano Americano mette a referto 15.8 punti, 8.4 rimbalzi e 2.9 assist di media a partita.

L’anno successivo si sposta in Brasile, al Mias Tenis Clube, registrando nel campionato carioca oltre 14 punti di media a partita.

Nel 20/21 arriva la chiamata da Israele, dove trascorrere l’ultimo campionato dividendosi tra Hapoel Eilat e Ironi Nahariya, prima di trasferirsi agli Incheon Electroland Elephants in Corea del Sud.