Barriera si appella al Comune: «Più illuminazione in periferia»

Da quattro anni aspettano un intervento di potenziamento dell’illuminazione pubblica, vero antidoto al degrado e all’insicurezza. Dopo l’ultima recente aggressione ai danni di un commerciante (aggredito da un pusher), i cittadini sono tornati a chiedere risposte per alcune strade – a loro dire – troppo buie: come via Malone, via Volpiano, corso Giulio Cesare e corso Palermo. Una zona di Torino che da anni sale agli onori della cronaca a causa della presenza di spacciatori e di piccoli episodi di microcriminalità. E questo nonostante le telecamere installate di recente in più punti del territorio.

