Barriera Nizza, evade dai domiciliari: colto sul fatto dagli agenti e arrestato

Una puntuale e dettagliata attività d’indagine condotta, negli scorsi mesi, dai poliziotti dell’ufficio del Commissariato Barriera Nizza preposto al controllo dei soggetti sottoposti a misure di prevenzione, sicurezza e cautelari, ha condotto all’emissione da parte dell’Autorità Giudiziaria di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 20enne italiano con numerosi pregiudizi di polizia per maltrattamenti ai danni di familiari e conviventi.

Il giovane, che ha anche altri precedenti di polizia per resistenza a pubblico ufficiale, stupefacenti, furto, inosservanza dei provvedimenti d’Autorità ed evasione, era stato tratto in arresto nell’arco del 2020 per le condotte maltrattanti, anche molto violente, nei confronti dei parenti prossimi e posto agli arresti domiciliari presso una persona di fiducia lo scorso mese di dicembre.

Gli agenti del Commissariato Nizza avevano, però, scoperto che il giovane era solito allontanarsi dall’appartamento in questione, nottetempo, per compiere attività delittuose, soprattutto furti. Lo scorso 4 marzo i poliziotti del commissariato dopo essersi appostati sotto casa, lo hanno visto uscire e, dopo che aveva percorso alcune centinaia di metri, lo hanno tratto in arresto per evasione.

Mercoledì scorso, a seguito della circostanziate informazioni fornite all’Autorità Giudiziaria dalla Polizia di Stato, la misura della detenzione domiciliare, palesemente disattesa dal giovane in più circostanze, è stato sostituita dalla custodia cautelare in carcere; il provvedimento è stato eseguito lo stesso giorno dagli agenti dell’Ufficio Misure di Prevenzione.