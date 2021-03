Barriera Milano, si finge minorenne per sfuggire all’arresto: smascherato

Si è imbattuto per strada in una volante del Commissariato Barriera Milano che stava controllando il territorio e con espressione vaga ha accelerato il passo. La volante ha invertito allora il senso di marcia e a questo punto il ragazzo, pensando di non essere visto, si è disfatto di un involucro.

Il gesto fulmineo non è però sfuggito agli operatori di polizia, che hanno recuperato il pacchetto contenente ben 23 involucri di eroina e cocaina. Il giovane, di cittadinanza senegalese e irregolare sul territorio nazionale, ha tentato di spacciarsi per 16enne in modo da evitare l’arresto, ma già oltre un anno fa era stato dichiarato maggiorenne a seguito di accertamenti medici presso una struttura ospedaliera.

In più circostanze, in passato, aveva dichiarato di avere meno di 18 anni, pur essendo stato destinatario di misure cautelari, arrestato e associato presso la Casa Circondariale Lo Russo e Cutugno. Anche questa volta è stato smascherato ed arrestato, oltre che per la detenzione dello stupefacente, anche per le false generalità fornite.