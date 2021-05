Barriera Milano, sgominata banda di topi d’auto: viaggiavano in camper

Lunedì sera la pattuglia del commissariato Barriera Milano, in transito su via Desana, ha notato un camper con il motore acceso e due donne a bordo sostare in doppia fila. Il mezzo era parcheggiato in modo da occultare alla vista la macchina al suo fianco, al cui interno gli operatori hanno visto armeggiare due soggetti che, notata la presenza della volante, hanno interrotto la propria attività incitando le due autiste a partire a tutta velocità.

A causa della stessa però, i due non sono riusciti a salire a bordo, trovandosi costretti a proseguire la loro fuga a piedi. Accanto all’auto interessata sono state abbandonate una sega elettrica e la marmitta appena asportata dal veicolo. Dopo alcuni metri, il camper è stato bloccato e le passeggere identificate: si trattava di due donne di 48 e 23 anni, di etnia rom.

In fase di controllo la 48enne ha iniziato a inveire contro gli agenti di polizia e a minacciare di morte un passante che, avendo assistito precedentemente al furto, aveva tentato di inseguire il gruppo. Alla luce dei fatti, entrambe sono state denunciate per furto aggravato. La 48enne, inoltre, è stata indagata per resistenza a pubblico ufficiale e minacce.