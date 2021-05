Barriera Milano, ruba bici a un rider e lo lascia a piedi: fermato dalla polizia

Giovedì sera un rider, con zaino in spalla, si era fermato a un bar tabacchi di corso Giulio Cesare per acquistare le sigarette. Nel mentre, un ragazzo gli ha rubato la bici che lo stesso aveva posteggiato fuori pochi istanti prima. Il fattorino lo ha inseguito a piedi in direzione Porta Palazzo e, quando ha incrociato una volante ha attirato l’attenzione della polizia.

Gli agenti hanno quindi fermato il ladro, un 26enne marocchino irregolare sul territorio nazionale, riconosciuto dai poliziotti del Commissariato Barriera di Milano perché denunciato nella stessa mattinata per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.

Il giovane nella stessa mattinata era stato infatti trovato in possesso di tre frammenti di hashish e, alla vista dei poliziotti, aveva provato a disfarsi dello stupefacente dandosi a repentina fuga, gettandosi anche contro il poliziotto che lo aveva raggiunto nel tentativo disperato di fuggire. Lo straniero è stato arrestato per furto aggravato poiché trovato a bordo della bici rubata