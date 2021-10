Barriera Milano, lotta allo spaccio: 10 arresti nel weekend. Sequestrati 700 grammi di droga [LE FOTO]

Lotta allo spaccio nel quartiere Barriera Milano di Torino. Nel weekend dieci persone, tutte straniere, sono finite dietro le sbarre. Non solo: le forze dell’ordine hanno anche sequestrato ingenti quantità di droga e soldi.

In seguito a una scrupolosa attività investigativa, gli agenti del commissariato Barriera Milano sono riusciti a individuare diversi spacciatori attivi nella zona di corso Giulio Cesare e anche i loro fornitori. Hanno quindi perquisito alcuni alloggi, recuperando oltre 700 grammi di droga, materiale utile al ‘taglio’, alla suddivisione e al confezionamento in dosi; quasi 8mila euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio, e una pistola giocattolo.