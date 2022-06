Barriera Milano, la protesta dei bimbi: “Basta furti e criminalità nelle scuole”

Bimbi in strada a Barriera di Milano per dire basta a furti, delinquenza e criminalità. Otto i cortei organizzati dagli studenti delle elementari, delle medie e dai loro insegnanti. Un ultimo giorno di scuola particolare, in cui a migliaia si sono reimpossessati del quartiere.

Sono i piccoli studenti degli istituti presi di mira nei mesi scorsi dai “soliti ignoti”, che hanno fatto razzia di tablet, computer, strumenti musicali e altro materiale, tutto trafugato dalle scuole. Tanti gli striscioni colorati ad accompagnare i baby manifestanti, ricco e variegato anche l’accompagnamento musicale.

Alla testa di ogni corteo un assessore della giunta comunale, a dimostrare la vicinanza delle istituzioni in questa battaglia civica. In marcia anche tanti adulti. Genitori, ma non solo: anche rappresentanti delle associazioni, delle parrocchie, del volontariato. Tutti insieme per restituire un futuro ai giovanissimi abitanti di Barriera Milano.