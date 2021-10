Barriera Milano, controlli a tappeto contro lo spaccio: tre arresti

Martedì pomeriggio gli agenti del commissariato Barriera Milano, insieme a equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Piemonte”, hanno effettuato un controllo straordinario del territorio nelle aree del quartiere, finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti in strada.

L’attività si è concentrata in piazza Bottesini, via Montanaro, corso Vercelli, via Martorelli e corso Palermo. Proprio all’incrocio tra quest’ultimo corso e via Malone, i poliziotti hanno fermato un senegalese di 18 anni che alla vista della polizia ha cercato inutilmente di darsi alla fuga a bordo di una bici. Una volta bloccato, il giovane ha deglutito alcune dosi di stupefacente opponendo resistenza agli agenti.

Per tale ragione, il 18enne è stato arrestato per spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale. Solo nella serata precedente, sempre gli agenti del commissariato Barriera Milano avevano arrestato in via Rovigo due cittadini nigeriani, un uomo e una donna, trovati in possesso di 135 grammi di marijuana e quasi mille euro in contanti.