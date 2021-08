Barriera Milano, appartamento trasformato a deposito di merce rubata: in due nei guai

Appartamento trasformato a deposito di merce rubata nel quartiere Barriera Milano di Torino. Lo hanno scoperto, lunedì, gli agenti della Squadra Volante dopo alcuni controlli effettuati in corso Novara, all’altezza di corso Palermo. Lì, in una casa all’ultimo piano di uno stabile, sono stati trovati 20mila euro di beni provento di furto.

In particolare, sette biciclette, alcune delle quali di ingente valore, tre monopattini, alcuni pc e navigatori satellitari, fotocamere e videocamere, dispositivi per la lettura digitale e per giocare al computer, diversi cellulari, una trentina di paia di occhiali da sole, abiti e profumi. Per parte della refurtiva era già stata presentata denuncia ed è stata riconsegnata ai legittimi proprietari. Molti altri furti si presume siano avvenuti durante le vacanze di Ferragosto.

Nei guai sono finiti due marocchini di 43 e 38 anni: entrambi con precedenti per furto e stupefacenti, sono stati sottoposti a fermo per ricettazione.

