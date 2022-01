Barriera di Milano, blitz della Digos: sgomberata palazzina occupata dagli anarchici [LE FOTO]

Sgomberata l’ultima occupazione anarchica in città.

Una palazzina di due piani nel quartiere Barriera di Milano, in via Bersezio 3, è stata sgomberata questa mattina dalle forze dell’ordine. L’occupazione di via Bersezio è durata meno di due mesi. La polizia è arrivata questa mattina prima dell’alba: la Digos di Torino diretta da Carlo Ambra ha identificato sei persone, tutti anarchici dell’area dell’ex asilo che hanno cercato di barricarsi nel sotto tetto ma non ci sono riusciti.

La Digos aveva precedentemente già individuato 45 persone in occasione dell’occupazione dell’immobile, che sono state poi denunciate all’AG.