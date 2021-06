Barriera a cielo aperto per l’estate

Squadra che vince non si cambia, al massimo si allarga e si rafforza: è con questo spirito che nasce la rassegna “Barriera a cielo aperto”, che a partire da questa sera e fino al 26 settembre animerà le serate del quartiere Barriera di Milano in quattro diversi spazi, proponendo cinema, musica, letteratura, sostenibilità ambientale, workshop, performance, talk e concerti per tutti. Sono ben sette le realtà partner che hanno collaborato – Associazione Museo Nazionale del Cinema, Oratorio Michele Rua, Cooperativa Liberitutti, Cooperativa Sumisura – Risorse per l’ambiente e la città, Sumisura Aps, Associazione Banda Larga, Re.Te. Ong – unendo le forze per regalare ai cittadini del quartiere (e non solo a loro) un ricco palinsesto di eventi. Ad aprire le danze oggi dalle 18 in via Baltea 3 sarà il radio show dal vivo “La Grande bellezza a Torino”, a cura di Banda Larga, con ingresso libero. Spazio importante nel programma avrà il cinema, che eredita la positiva esperienza del 2020 con l’arena nel cortile del Teatro Monterosa rinnovandosi all’interno del palinsesto. «Sette settimane di programmazione – spiega Massimo Garbi, responsabile del CineTeatro Monterosa – per un percorso che attraverso il cinema ci porterà all’interno delle realtà del mondo in cui viviamo, con i suoi aspetti di bellezza, di dolore e di contraddizione. Sono film che susciteranno emozioni diverse, a volte una forte rabbia, altre volte indignazione o stupore». Mercoledì 16 sarà presente Giorgio Diritti per presentare “Volevo nascondermi”. Tutti gli altri appuntamenti si tengono presso il Community Hub di Via Baltea 3, il Boschetto – Agribarriera e la Casa del Quartiere Bagni Pubblici di Via Agliè, dove saranno protagonisti i linguaggi della musica e della letteratura. «È una programmazione diversificata – spiega la direttrice dei Bagni, Erika Mattarella – adatta a un pubblico ampio, pensata per gli abitanti di Barriera di Milano e fruibile da tutti, all’interno di uno spazio accogliente e familiare». Carlo Griseri