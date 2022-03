Bando deserto per l’ex sede dei vigili e il rilancio dell’edificio resta al palo

Nemmeno il bando indetto dall’Atc è andato a buon fine, e così la vecchia caserma della polizia municipale di Mirafiori Sud resterà ancora vuota. Un peccato, per i residenti del quartiere che aspettano, ormai da un anno e mezzo, che qualcuno torni ad occupare l’edificio di via Morandi 10, un posto che fino a dicembre del 2020 aveva ospitato i vigili urbani di zona. A dare un futuro all’ex caserma ci ha provato Atc, che ha fatto un bando per affidarla in locazione per lo svolgimento di attività formative. Tuttavia, il bando è andato deserto. Non sono arrivate offerte, e così la riqualificazione della vecchia caserma resta al palo.

Per Atc, i tempi strettissimi hanno avuto un certo rilievo sull’esito negativo della procedura: «E’ probabile – spiega l’agenzia – che i tempi molto stretti per fare sopralluoghi, valutazioni e presentazioni di offerte abbiano inciso sul bando». Atc però rilancia: «A breve riapriremo la procedura». Dunque, ci sarà un bando nuovo, per provare a dare un futuro alla vecchia caserma di Mirafiori Sud. Via Morandi ha ospitato la polizia municipale fino alla fine del 2020, poi i civich si sono trasferiti nella sede di via Pinchia, a Mirafiori Nord. Una decisione che l’ex comandante Emiliano Bezzon aveva preso in accordo col Comune. Il quartiere, però, non ha mai mandato giù il trasloco della polizia municipale, considerata l’ultimo “presidio” di sicurezza dopo l’addio, anni addietro, dei carabinieri da via Plava.

Raccolte firme, sit-in, interpellanze della politica locale e centrale non hanno però fatto cambiare idea al comando, e prima di Natale 2020 la caserma si è svuotata. Nell’agosto scorso, la Giunta aveva affidato in gestione via Morandi ad Act. Il fabbricato sarebbe dovuto diventare un centro con tanti servizi, dalle attività formative ai corsi di aggiornamento, fino all’orientamento al lavoro. Quarantunomila euro, il canone di locazione. Purtroppo, nessuno si è fatto avanti. E in attesa di nuovi sviluppi, il rilancio dell’ex sede dei civich resta al palo.