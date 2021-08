Bande di giovani ladri scatenati: in pochi giorni 15 colpi a segno

Una banda ritenuta responsabile di una quindicina di furti con vetrine spaccate o saracinesche divelte è stata individuata dai carabinieri della compagnia di Moncalieri, che ha denunciato tre giovani italiani di 20, 24 e 25 anni residenti a Nichelino. Si sta indagando anche su ulteriori episodi, tutti avvenuti nei comuni della cintura sud e principalmente a Nichelino e Moncalieri, nella prima parte del 2021.

Non si tratta delle stesse persone arrestate in una recente operazione della polizia per fatti analoghi, quando due giovani ladri specializzati in colpi in negozi erano stati arrestati a inizio agosto 2021 dagli agenti del commissariato Barriera di Nizza su ordine di custodia cautelare. Gli uni e gli altri sarebbero i protagonisti di «una vera e propria escalation di furti avvenuta nell’arco di circa trenta giorni nel quadrilatero compreso fra corso Bramante, via Genova, via Nizza e Corso Maroncelli e poi a Moncalieri, Nichelino e Stupinigi, ai danni di attività commerciali». Si parla di almeno 15 colpi (più altri su cui sono in corso ancora accertamenti).

I capi della gang sono italiani di 20 e 24 anni residenti a Nichelino, Il 24enne era stato arrestato in flagranza di reato nella notte dell’8 luglio dagli agenti del commissariato dopo il furto del registratore di cassa di una pizzeria. Era stato scarcerato e sottoposto all’obbligo di dimora. Il 22 luglio, però, era stato sorpreso nuovamente dagli agenti mentre rubava. Lui era riuscito a fuggire, ma il complice ventenne non era stato altrettanto abile e quindi era finito in carcere. La questura di Torino invita, qualora non lo abbiano ancora fatto, i titolari di attività commerciali della zona che siano stati vittime di analoghi episodi a denunciare i fatti al commissariato Barriera Nizza.