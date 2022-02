Banchine, fioriere e spazi aperti: nuovo look per le isole pedonali

Fioriere e banchine a protezione di spazi pedonali. Ma con il solito punto interrogativo: la carenza di parcheggi. A San Salvario anche il 2022 sarà incentrato sulla mobilità dolce e sulle pedonalizzazioni. Confermati gli interventi previsti dalla precedente amministrazione a 5 Stelle, la Circoscrizione 8 e la nuova giunta comunale hanno studiato una serie di migliorie che partiranno entro il mese di giugno.

In via Principe Tommaso, di fronte alla scuola, è prevista la conferma della pedonalizzazione e l’inserimento di vari arredi (archi porta bici). In via Lombroso, su consiglio della sovrintendenza, è previsto un intervento con materiali lapidei che prevede la sostituzione del primo tratto di marciapiede con un nuovo materiale. In via Madama Cristina si interverrà sulle tre fermate del bus protette dalle fioriere. All’altezza di via Bidone e di via Giacosa spazio a nasi e attraversamenti rialzati. In via Valperga Caluso verrà resa pedonale la banchina davanti al liceo Regina Margherita. In via Bidone nuova segnaletica per agevolare l’entrata e uscita da scuola. In corso Dante è allo studio la realizzazione di una zona scolastica davanti al plesso Matteotti-Pellico mentre in via Lugaro è previsto l’allargamento del marciapiede con spazio a una banchina rialzata davanti all’asilo Le Pratoline. Oltre al posizionamento di archetti porta bici, fioriere e dissuasori.