Bagno di folla e il messaggio di Mattarella: Salone del Libro al via

Lunghe code e bagno di folla, proprio come in epoca pre Covid. Ma con tutte le misure di sicurezza in campo. Al via con un’ottima risposta di pubblico l’edizione 2021 del Salone del Libro di Torino, la numero 33 della kermesse che porta in città editori, scrittori e appassionati. Tanti anche i politici, a cominciare dai ministri dell’Istruzione Patrizio Bianchi e della Cultura, Dario Franceschini, che ha sottolineato: “Questa edizione del Salone è simbolo di ripartenza. Non di Torino, ma del Paese”.

SALONE DEL LIBRO, IL MESSAGGIO DI MATTARELLA

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato un messaggio: “Durante l’emergenza Covid i libri sono stati per molti cittadini un rifugio, un alleato, un’arma contro la solitudine e lo sconforto. Laddove il virus ci costringeva a distanziarsi il libro ci ha permesso di avvicinarci a storie nuove, personaggi diversi e mondi inesplorati. Il libro è un bene inestimabile per l’umanità, e un prezioso e irrinunciabile veicolo di conoscenza, bellezza, confronto, crescita civile. Non si esaurisce nel rapporto scrittore e lettore ma è il prodotto finale di un’industria culturale che costituisce una vera filiera e un motore essenziale di crescita per la nostra società e per la nostra economia. Questa edizione del Salone del libro è significativamente intitolata a Dante, il più grande tra i poeti italiani e intellettuale impegnato a fondo nel rinnovamento dei costumi e della politica della sua epoca. Questa dedica è impegnativa e il mio augurio è che il mondo del libro e dell’editoria acquisti sempre maggiore slancio e rinnovata centralità rendendo gli italiani più colti, più liberi, più consapevoli”.

LE PAROLE DEL DIRETTORE LAGIOIA

Tanta emozione anche nelle parole del direttore Nicola Lagioia: “Il mondo del libro ritrova finalmente la sua casa, personalmente sono emozionato come se fosse la prima volta. Si tratta del primo evento internazionale legato al libro che viene organizzato dopo tanto tempo, Torino e l’Italia fanno da apripista e questo è un motivo di orgoglio per tutti. Non sarà un’edizione in cui registrare numeri record, l’obiettivo è solo quello di ritrovare la nostra comunità. È un’edizione che passerà alla storia, un edizione che segna il prepotente ritorno alla normalità”.

LA SINDACA USCENTE E I DUE CANDIDATI AL BALLOTTAGGIO

Per Chiara Appendino il Salone del Libro è uno degli ultimissimi appuntamenti da sindaca in carica. “Dopo l’edizione dell’orgoglio, quella del 2017, questa sarà l’edizione della rinascita per tutto il Paese”. Presenti anche i candidati alla successione, quello del centrosinistra Stefano Lo Russo e quello del centrodestra Paolo Damilano. Così Lo Russo: “Il Salone Internazionale del Libro rappresenta al meglio la Torino della cultura, protagonismo che è riconosciuto a livello nazionale e internazionale. Un modello che andrà sostenuto e alimentato. L’inaugurazione di oggi ha un valore particolare: quello della ripartenza, di ritrovarci in presenza”. Così invece Damilano: “Il Salone del Libro è un modello di come si fanno iniziative culturali capaci di far conoscere Torino in Italia e in Europa. Dopo che Torino ha rischiato di perdere il Salone per la mala gestione politica del passato e dopo che la pandemia ci ha costretti a non aprire, questa edizione rappresenta un punto di ripartenza e ci consente di guardare al futuro. Ora servono progetti che sostengano l’editoria piemontese e nazionale, dando anche nuova linfa al settore fieristico. Applauso agli organizzatori”.