Bagno di folla alla Fondazione Sandretto: ci sono Mahmood e Blanco [VIDEO]

Bagno di folla alla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo: ci sono Mahmood e Blanco. I due vincitori dell’ultimo Festival di Sanremo, a Torino per l’Eurovision Song Contest, hanno fatto visita alla mostra con le loro immagini scattate dai fotografi Luigi&Iango in collaborazione con Vanity Fair, in esposizione in via Modane.

Accolti dalla padrona di casa, Patrizia Sandretto, le due star hanno ammirato le bellissime fotografie e si sono concessi a selfie, autografi e brevi video con i tantissimi fans presenti. “Torino è bellissima, la mostra ci è piaciuta molto” ha detto Mahmood. Blanco, invece, finora ha visitato solo il centro: “Ho fatto un giro in monopattino e ho apprezzato molto”.

Video di Tonino Di Marco