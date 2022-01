Bagni pubblici senza personale: e la struttura chiude i battenti

Un biglietto alla porta d’ingresso, sbarrata, con sopra scritto “Avviso: i bagni pubblici sono chiusi fino a nuova disposizione”. E’ così dalla fine dell’anno scorso, in via Bianzé 28. Ufficialmente, i bagni pubblici hanno chiuso perché la concessione della società che li gestiva per conto della circoscrizione Quattro è scaduta. Tuttavia, tutto nasce dalla cronica mancanza di personale in organico al Comune e agli enti decentrati. Ed è tutta una questione di incastri, come spiega Sara Cariola, coordinatrice in circoscrizione Quattro: «Quando il custode della piscina Franzoj è andato in pensione, abbiamo messo il custode dei bagni alla piscina. Per un po’ in via Bianzé abbiamo retto col nostro personale, poi l’abbiamo affidato a terzi». Concessione fatta anche grazie a soldi che la Quattro aveva a disposizione, scaduta il 31 dicembre scorso. Dal giorno successivo, via Bianzé 28 ha chiuso, perché dentro è rimasta una sola persona, il custode, e non è sufficiente per garantire la riapertura. Un disagio per molti utenti, sia perché i prezzi erano molto accessibili, con 1,90 euro a doccia, sia perché c’erano almeno una trentina di docce, per uomini e donne. Molti utenti di quei bagni, ora sono costretti ad andare in via Agliè, creando anche qualche problema di assembramento. Per via Bianzé, la Circoscrizione sta cercando una soluzione. C’è la volontà di riaprire i bagni, ma non basta. «Possiamo mettere il custode che c’è ora alla Franzoj – spiega Cariola – ma solo fino all’estate, perché poi dovrà andare a fare servizio alla Trecate e saremo al punto di partenza». La Quattro ha proposto al Comune due strade: l’arrivo di una persona in più, oppure dei soldi – circa 3mila euro mensili – per affidare i bagni pubblici a terzi. E affidarli non sarà affatto semplice. «Ci sono solo le docce, che di certo non fanno profitti. Quel posto non ha appeal», conclude la coordinatrice.