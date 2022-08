Bagnaia non sbaglia: primo posto davanti all’iridato Quartararo

Un’altra gara, un’altra vittoria per Bagnaia, che adesso non può più sbagliare: il campione iridato in carica Quartararo è in difficoltà, per questo deve approfittare e provare fino all’ultimo la rimonta. Asfalto asciutto, ma cielo coperto sull’autodromo di Spielberg al via del Gran Premio d’Austria di MotoGP. L’incognita della pioggia e di una gara flag-to-flag non è quindi scongiurata, ma si parte con il presupposto di poter gareggiare regolarmente. Allo spegnimento dei semafori, Francesco Bagnaia “brucia” Enea Bastianini e si prende la testa della corsa, mentre Fabio Quartararo si ritrova quinto, alle spalle anche di Jack Miller e Jorge Martin. Enea purtroppo è vittima di un problema all’anteriore della sua moto, dovendosi ritirare dopo pochissimi giri. Successivamente la situazione si cristallizza. Bagnaia allunga su Miller e Martin, ingaggiati in un testa a testa, mentre alle loro spalle Quartararo si preoccupa di staccare Aleix Espargarò. In questa fase brilla Luca Marini, che risale progressivamente una posizione dopo l’altra. Nel finale Bagnaia consolida la sua leadership e conquista una vittoria mai veramente in discussione. Alle sue spalle si scatena invece un triello per gli altri due gradini del podio. Quartararo effettua uno spettacolare sorpasso a sorpresa su Miller alla nuova chicane, prendendosi di for za una piazza d’onore preziosissima in ottica iridata. La terza posizione è appannaggio dell’australiano, poiché Martin scivola attaccandolo all’ultimo giro. Luca Marini si trova così in una splendida quarta piazza, mentre Aleix Espargarò chiude un weekend difficile al sesto posto. «Sicuramente è stata una gara davvero lunga, per mantenere calma e cautela abbiamo deciso di mettere la soft all’anteriore. A inizio stagione ho commesso tanti errori, quindi mi sono detto che avrei dovuto usare di più il cervello. Avevo un buon vantaggio oggi quindi ho cercato di mantenere una certa costanza. Negli ultimi giri ho mantenuto la calma perché l’anteriore si muoveva ovunque. Sono contento del mio team che ha fatto un grande lavoro» ha detto Francesco Bagnaia, pilota della Ducati, dopo la vittoria nel Gran Premio d’Austria di MotoGP. In seguito, ai microfoni di Sky Sport, Bagnaia ha analizzato il suo terzo successo di fila: «Quando mi ha passato Miller ho capito che avrei dovuto aumentare il ritmo. La gomma mi ha retto fino a cinque giri dal termine. Purtroppo nella fase iniziale non potevo spingere come volevo. Alla fine ero in una situazione critica ma è andata bene. Io il punto di riferimento senza Marquez? Cerchiamo di fare il miglior lavoro possibile, abbiamo capito certi errori che avevo commesso nella prima parte. Questo ci aiuterà ad essere costanti». Delusione invece per Bastianini: « Purtroppo ho dato gas sul cordolo e si è rotto il cerchione. Ho perso pressione dopo 50 metri e perciò sono andato lungo».