Bagnaia, festa rinviata ma grande entusiasmo al Fan Club di Chivasso [VIDEO]

Una vittoria che non basta per chiudere il mondiale in Malesia: il torinese Pecco Bagnaia dovrà attendere due settimane per capire se si laureerà campione del mondo per la prima volta in carriera in MotoGP. Appuntamento, dunque, al 6 novembre a Valencia.

L’entusiasmo per la vittoria del pilota della Ducati è comunque tanto al Fan Club di Chivasso, luogo nel quale Bagnaia è cresciuto. I tifosi di Pecco si sono ritrovati sin da questa mattina alle 8 nella sede di corso Galileo Ferraris per guardare insieme la gara di Sepang. E l’intenzione è quella di recarsi direttamente in Spagna tra due settimane per l’ultima prova della stagione, che potrebbe voler dire titolo. Al ducatista basterebbe, infatti, un 14esimo posto o una non-vittoria del rivale Quartararo.

IL SERVIZIO di Tonino Di Marco