Festa grande a Chivasso per Pecco Bagnaia, campione del mondo 2022 della MotoGP. I tifosi del pilota cresciuto nel Torinese si sono riuniti in piazza Carta per assistere al Gran Premio di Valencia.

Il pilota della Ducati ha chiuso 9°, quanto bastava con il rivale Quartararo 4° per blindare il primo titolo iridato della sua carriera. E per i tremila in piazza è stata un’esplosione di gioia. Presente anche il sindaco Claudio Castello e gli assessori.