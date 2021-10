Bagnaia, beffa atroce: cade a 5 giri dalla fine mentre era 1°. Quartararo è campione del mondo

Una beffa atroce, una caduta a 5 giri dalla fine mentre era in testa: “Pecco” Bagnaia abbandona il sogno mondiale e Fabio Quartararo può festeggiare. Il francese si è laureato campione del mondo 2021 in MotoGP con due gare di anticipo grazie al quarto posto conquistato a Misano, al GP dell’Emilia Romagna.

Gara vinta da Marc Marquez, su Honda: lo spagnolo ha inseguito per tutta la gara il torinese della Ducati, approfittando poi della sua caduta a cinque tornate dal termine. Seconda posizione per Espargaro, un italiano sul podio: è Enea Bastianini, che ha passato proprio Quartararo nel corso dell’ultimo giro. Decimo posto per Valentino Rossi, alla sua ultima gara in Italia.