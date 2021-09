Avventori ammassati e senza mascherine: chiuso per cinque giorni locale di corso Moncalieri

Venerdì scorso gli agenti della Divisione P.A.S., insieme a personale del Commissariato Borgo Po, hanno proceduto al controllo di un ristorante-discoteca ubicato in corso Moncalieri, nell’area cittadina del precollina, riscontrando violazioni della normativa anti–Covid. In particolare gli avventori, stazionanti nell’area di somministrazione del locale, erano ammassati e privi di dispositivi di protezione individuale. Nei confronti del locale in questione è stata applicata la misura accessoria della chiusura per cinque giorni.

Analogo controllo era stato effettuato nel mese di luglio all’interno di un’altra discoteca, anch’essa ubicata nel precollina e anche in questo caso era stata disposta la chiusura per cinque giorni sempre per violazione delle disposizioni finalizzate al contrasto della pandemia da Covid-19.

Le sopraindicate attività, così come altri numerosi controlli effettuati durante i mesi estivi, hanno ricevuto impulso da segnalazioni ricevute dagli Uffici della Questura da parte di cittadini e frequentatori dei locali che hanno dato un fattivo contributo all’attività di controllo degli organi preposti.

I controlli della Divisione P.A.S. hanno interessato anche altre attività commerciali, nella fattispecie bar, minimarket, circoli sportivi, circoli privati ed esercizi di pubblico spettacolo e anche in tali casi sono state riscontrate numerose violazioni amministrative inerenti la violazione della vendita e somministrazione di bevande alcoliche.