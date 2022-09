Incidente stradale in mattinata lungo la SS25, nel territorio del comune di Avigliana. Protagonista un tir che, dopo aver sfondato il muro di recinzione di un’abitazione, è rimasto bloccato all’interno di un giardino privato.

Sul posto sono prontamente intervenute le squadre di soccorso dei Vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza il mezzo pesante. Non gravi le condizioni del guidatore. Non si registrano altre persone ferite in seguito all’incidente.