Avigliana, ripescato dalla Dora Riparia il corpo senza vita di un uomo

Il corpo di un uomo in avanzato stato di decomposizione è stato ripescato poco fa ad Avigliana, all’altezza della centrale idroelettrica nel fiume Dora Riparia. Sono in corso le indagini dei carabinieri per risalire all’identità della vittima. Un primo esame non ha rilevato tracce di violenza.

Il medico legale ha, successivamente, confermato le prime evidenze; non ha, infatti, rilevato segni di violenza sul cadavere a ed ha ricondotto il decesso ad annegamento avvenuto non meno di 10 giorni fa.

La salma seppure irriconoscibile a causa dell’avanzata stato di decomposizione, è attribuibile al 79enne scomparso da Caprie. I famigliari hanno riconosciuto alcuni oggetti.

+++NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO+++