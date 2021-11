Autobus gratis per lo shopping di Natale? Gtt frena: «Costa troppo, 138mila euro»

Strisce blu a pagamento il giorno dell’Immacolata e per tutte le domeniche di dicembre, fino a Natale. Per indorare la pillola ai torinesi, l’assessore ai Trasporti Chiara Foglietta propone di rendere gratuito il trasporto pubblico nelle giornata dell’8 dicembre e domenica 12 e 19. Progetto che si è subito scontrato con il rifiuto di Gtt, il gruppo che gestisce il trasporto pubblico locale. «Sarebbe costato all’azienda 138mila euro di mancati introiti – spiega Foglietta in Sala Rossa -. Verrà però potenziata la linea 4». L’attuale condizione di Gtt rendeva impossibile l’operazione. «In questa fase in cui le aziende di trasporto chiedono ristori proprio per i mancanti incassi, non è opportuno pensare di decidere autonomamente di ridurre tali incassi, facendo aumentare la richiesta di ristori» si legge nella nota fornita dal Gruppo torinese trasporti all’assessore Foglietta.

Immediata la reazione della consigliera Paola Ambrogio (Fratelli d’Italia) che ha sottolineato come, per contenere il contagio da Covid-19, non si sarebbe dovuto penalizzare l’utilizzo dell’auto a favore dei mezzi pubblici e si sarebbe magari potuto prevedere la sosta con disco orario, ma non a pagamento. La stessa Gtt rimarca, nella nota letta in aula da Foglietta, «l’eccessivo affollamento dei mezzi in una fase ancora molto delicata per la lotta al Covid». Non favorire chi usa l’auto in questo periodo pandemico «è un disincentivo al commercio ed è una posizione ideologica» commenta anche il consigliere Giovanni Crosetto (Fratelli d’Italia). Sulla stessa linea anche Fabrizio Ricca (Lega Nord), per cui la manovra metterebbe a rischio il commercio di prossimità, in favore dei grandi centri commerciali e degli acquisti online. «Nulla di nuovo, i torinesi purtroppo sono abituati ad amministrazioni che fanno cassa durante le domeniche di Natale – attacca Ricca -. È possibile fare uno sforzo e dare ai commercianti che orbitano intorno alle strisce blu più respiro?» domanda. Nel replicare alle critiche che le vengono mosse in aula, l’assessore Foglietta fa sapere di essersi confrontata con Ascom e Confesercenti prima di procedere con la delibera sulle strisce blu e fa cenno, su suggestione della consigliera Dorotea Castiglione (M5s) all’intenzione di ripristinare il servizio delle navette Star 1 e 2 nel centro cittadino.