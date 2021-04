Autobus del Gtt in fiamme a Mappano: salvi autista e 7 passeggeri

Paura, questa mattina, tra Cuorgnè e Mappano dove un autobus Gtt della linea 46, partito da Leini e diretto a Torino, ha preso improvvisamente fuoco. E’ successo intorno alle 6.30 in via Rivarolo. Il conducente del veicolo ha notato del fumo ed ha accostato prudenzialmente facendo così scendere i sette passeggeri che in quel momento si trovavano a bordo. Il suo intervento è stato provvidenziale. Un attimo dopo, infatti, le fiamme hanno completamente avvolto il bus.

NESSUNO E’ RIMASTO FERITO

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento Torino Stura che hanno rapidamente domato il rogo. Per fortuna non si sono registrati feriti o intossicati. Sull’episodio indagano i carabinieri della compagnia di Venaria: a loro ora il compito di accertare le cause dell’incendio.