Auto vola giù nella scarpata: morta una donna di 78 anni

Tragedia, questa mattina, a Traversella. Una vettura, per cause ancora in corso di accertamento (forse in seguito ad un malore), è precipitata in una ripida scarpata. Il drammatico incidente si è verificato intorno alle 10,30 lungo la strada per Succinto.

NULLA DA FARE PER LA DONNA A BORDO

A quanto pare per la conducente a bordo – una donna di 78 anni originaria della Valle d’Aosta – non c’è stato nulla da fare: la malcapitata, estratta a fatica dall’abitacolo, sarebbe morta sul colpo e il medico legale non ha potuto fare altro che accertarne il decesso.

SOCCORSI SUL POSTO

Sul posto, con l’elisoccorso del 118, sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Ivrea (con l’elicottero “Drago 66”) ed i carabinieri della compagnia di Ivrea cui tocca ora fare piena luce sull’accaduto.

FUORISTRADA IN BILICO SULLA PARETE SCOSCESA

L’intervento di rimozione del veicolo è molto difficile. L’auto (un fuoristrada Suzuki Vitara), infatti, è rimasta incastrata tra gli alberi, dopo un volo di circa 30 metri, pericolosamente in bilico sulla parete scoscesa del burrone.

+++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO +++