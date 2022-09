Auto vola giù dal ponte Isabella e precipita lungo la scalinata. Feriti due giovani [LE FOTO]

Una vettura (modello Citroen C3) è caduta dal ponte Isabella, sul Lungo Po di corso Moncalieri a Torino dopo aver abbattuto la spalletta del cavalcavia fino a precipitare sulla sottostante scalinata in pietra. E’ successo la scorsa notte (intorno all’1,30). La zona del rocambolesco incidente è stata transennata. Sul posto sono giunti gli uomini del 118 e la polizia municipale per i primi soccorsi e gli accertamenti di rito.

FERITI DUE RAGAZZI

Si indaga, infatti, per chiarire la dinamica dell’accaduto e capire come abbia fatto l’auto a cadere giù. Fortunatamente durante l’incidente non transitava nessuno. A quanto pare a bordo c’erano cinque giovani, nessuno dei quali sarebbe rimasto ferito in maniera grave. Due ragazzi sono stati trasportati all’ospedale Cto, uno per una frattura alla spalla sinistra e l’altro per una frattura al polso.