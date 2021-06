Auto travolge passanti e scappa: due denunce per omissione di soccorso

Ubriaco alla guida, ha travolto due persone mentre percorreva a forte velocità via Circonvallazione, per poi darsi alla fuga. Si tratta di un ragazzo di venti anni, alla guida dell’auto dell’amico di anni 19, risultato positivo al test dell’alcol con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l. E’ accaduto stanotte, poco dopo la mezzanotte.

Gli agenti sono riusciti a risalire all’autovettura grazie alle testimonianze e agli accertamenti degli esperti: i due ragazzi, dopo essere scappati, sono stati rintracciati nel parcheggio di un supermercato vicino. L’auto presentava il parabrezza infranto e un’ammaccatura sul cofano.

Entrambi i giovani sono stati denunciati in stato di libertà per omissione di soccorso. Il ventenne alla guida verrà deferito per fuga a seguito di incidente, lesioni stradali e guida in stato di ebbrezza. Al conducente dell’auto è stata ritirata la patente ai fini della sospensione.