Auto rubate, rifiuti e abusivi: maxi controlli nelle case Atc

Venti auto abbandonate e rubate, la solita pioggia di rifiuti e masserizie, occupazioni abusive e persino un pezzo di cortile recintato da un cittadino per ignoti motivi. È l’esito dei controlli anti degrado e illegalità andati in scena ieri mattina da Atc, in collaborazione con la polizia municipale, tra via Sospello e corso Grosseto.

All’interno del 16esimo quartiere delle popolari (per altro recentemente oggetto di alcune pulizie straordinarie da parte dell’associazione Altrocanto) è stata avviata una notizia di reato per occupazione abusiva e sono state identificate venti auto di dubbia provenienza, che verranno rimosse.

I CONTROLLI

Le verifiche hanno riguardato le parti comuni dei 18 edifici (dove si trovano, in tutto, circa 600 appartamenti), i cortili interni e alcune unità immobiliari. Sono stati controllati tutti gli appartamenti al momento sfitti per i quali erano arrivate nei giorni scorsi segnalazioni per 4 presunte occupazioni abusive. Un appartamento solo è risultato occupato abusivamente e per l’occupante, che ha dichiarato di essere intenzionato a lasciare l’alloggio entro pochi giorni, è scattata la notizia di reato. Atc ha provveduto nel frattempo a posizionare impianti antifurto sugli appartamenti più a rischio per prevenire nuove possibili occupazioni.

SGOMBERO RIFIUTI

Nel blitz anche una maxi operazione di pulizia di rifiuti abbandonati e recinzioni abusive. Oltre alla rimozione degli ingombranti (mobili, biciclette, rottami e masserizie) è stata rimossa anche una recinzione metallica che qualcuno aveva installato senza autorizzazione per delimitare una parte di cortile. «Desidero ringraziare la polizia municipale per la preziosa collaborazione con cui, ogni giorno, ci aiuta a contrastare le situazioni di illegalità e degrado nei nostri quartieri – commenta il presidente Atc, Emilio Bolla -. La rimozione di un’auto ormai ridotta a un rottame o di una recinzione su cui qualcuno potrebbe inciampare e farsi male sono piccole cose, che però incidono sulla qualità di vita dei nostri abitanti. Ben venga perciò questa attività che ci aiuta a far rispettare le regole nei quartieri e a renderli più decorosi per chi ci abita».