Auto precipita nel dirupo, conducente morto dopo un volo di 25 metri

Tragedia, questo pomeriggio, a Settimo Vittone, nel Canavese. Un’automobile è caduta in un dirupo precipitando da un’altezza di venticinque metri. Ancora da accertare le cause del tragico incidente, verificatosi in un tratto piuttosto impervio della strada che conduce alla frazione Trovinasse ed attualmente al vaglio dei carabinieri della compagnia di Ivrea. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto.

DECEDUTO IL CONDUCENTE

Per l’uomo al volante, un uomo anziano, non c’è stato nulla da fare. Il malcapitato, sbalzato fuori dal veicolo, è deceduto sul colpo. Sul posto, insieme con i militari dell’Arma, sono intervenuti anche i vigili del fuoco con l’elicottero Drago del comando provinciale e le squadre alpino fluviali (Saf).