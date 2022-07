Auto investe e uccide anziano nel Torinese: morto 83enne

Drammatico incidente nella mattinata di oggi a Feletto, nel Torinese: un uomo di 83 anni è stato investito e ucciso da un’auto, una Porsche Cayenne guidata da un imprenditore italiano di 42 anni.

Il conducente dell’auto, che viaggiava nella direzione di Agliè, potrebbe essere stato abbagliato dal sole. Il 42enne si è fermato per prestare i soccorsi, ma per l’anziano non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche carabinieri e la polizia locale che ha chiuso temporaneamente la strada al traffico per consentire i rilievi.