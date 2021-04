Il modo migliore per spostare un’auto? Semplice: sollevarla con…la sola forza delle braccia!! E’ quanto si verifica in questo video (postato su Youtube) dove si vede un automobilista piuttosto nervoso, afferrare la sua Panda, rimasta “incastrata” in mezzo ad altre vetture, sollevandola dalla parte posteriore e poi trascinandola sull’asfalto fino a “liberarla” da quella morsa! Fatto questo, balza al volante e se ne va.