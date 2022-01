Auto in malasosta alla fermata: donna disabile non sale sul bus

La macchina in malasosta nega la salita sul bus a una signora disabile. Una disavventura capitata in via Ventimiglia, alla fermata di fronte al Sant’Anna. Non un caso isolato, perché gli autisti del Gtt assicurano che succede sempre più spesso. Rivela Francesco Goitre, autista e sindacalista di Faisa-Cisal: «Ho segnalato più volte a Gtt il problema della sosta selvaggia alla fermata dell’ospedale Sant’An na, dove le persone in carrozzina – racconta – non riescono a salire sui mezzi. Ma il problema non si è mai risolto. Servono più controlli da parte degli organi competenti». Un fenomeno, la malasosta alle fermate dei bus, che capita anche in altri posti. Emblematico il caso di via Bonsignore, a Borgo Po, dove da anni gli autisti del 73 hanno problemi con gli automobilisti indisciplinati. Nello specifico della disavventura capitata alla donna disabile di via Ventimiglia, il bus della linea 8 ha provato ad accostare per facilitarle la salita, ma la macchina parcheggiata lungo l’area riservata al trasporto pubblico locale – una Peugeot di colore grigio – ha impedito al conducente di calare l’apposita pedana. Non solo, dietro alla Peugeot era posteggiata in divieto anche un’altra macchina, in questo caso un suv. Così la donna in carrozzina è stata costretta ad aspettare un altro mezzo, che è poi arrivato e l’ha caricata. Nel frattempo, il proprietario della Peugeot è tornato e ha spostato la sua vettura, senza battere ciglio. Ma Goitre rivela anche un altro particolare: «Da quando c’è stata la riorganizzazione delle linee e il pullman 18 è diventato 8, abbiamo avuto problemi fin dal primo giorno». Il riferimento è alla riorganizzazione del trasporto pubblico decisa dalla passata giunta, in estate, con la soppressione di alcune linee e l’arrivo di altre. Misura che ha creato notevole malcontento tra gli utenti del trasporto pubblico, specie tra chi prendeva il 18.