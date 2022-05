Auto in fiamme sulla Torino-Pinerolo, illeso il conducente

Auto in fiamme, tragedia sfiorata in mattinata sulla Torino-Pinerolo. I vigili del fuoco del distaccamento di Pinerolo sono intervenuti all’altezza dell’uscita di Riva di Pinerolo per l’incendio di un’autovettura.

Il conducente, fortunatamente, si è accorto del pericolo e ha avuto il tempo di fermare il mezzo accostandolo sulla corsia di emergenza, mettendosi in sicurezza. La squadra di pompieri, prontamente intervenuta, ha spento le fiamme che avevano avvolto l’intero abitacolo.

Sul posto diversi agenti della polizia stradale e i tecnici della viabilità, che hanno provveduto a regolare il traffico veicolare, che ha inevitabilmente accusato dei rallentamenti in seguito all’incidente.