Auto fuori strada a Rivarolo, due feriti

Sono dovuti intervenire due squadre di vigili del fuoco, la Drago 51 e la squadra 81 di Ivrea, per riuscire a tirar fuori dall’auto due persone rimaste coinvolte in un incidente verificatosi poco a sud di Rivarolo, lungo la provinciale per Bosconero.

Si tratta dei due occupanti una vettura finita fuori strada, che sono stati liberati dai vigili del fuoco – presenti sul posto anche gli elicotteristi – e affidati ai sanitari del 118 per le cure del caso. Entrambi sono feriti ma in condizioni non preoccupanti.